Şırnak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Şırnak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor. Şırnak Belediyesi ekipleri tarafından rutin olarak yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özellikle vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla parklar, bahçeler, su birikintileri, dere yatakları ve çöp konteynerleri gibi riskli bölgelerde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.