Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Üniversite Kapalı Spor salonunda yapıldı.

Mezuniyet törenine MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Öğrencilere seslenerek, "Bu üniversite her zaman sizin yuvanız" diyen MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, "Sadece birer sporcu ya da eğitmen değil, aynı zamanda sağlıklı bir toplumun inşasında öncü bireyler olacaksınız. Bilimin ışığında, etik değerlerle donanmış bir şekilde ülkemize ve insanlığa katkı sunacağınıza inancımız tam. Artık sadece birer öğrenci değil, bilgiyle donanmış, etik değerlere bağlı, ülkemizin spor, sağlık ve eğitim alanlarına yön verecek bireylersiniz. Bu fakülte size yalnızca teorik bilgi kazandırmadı; aynı zamanda takım çalışmasını, disiplini, liderliği ve dayanışmayı da öğretti. Her antrenmanda dökülen terin, her sabah uyanıp derslere gitmenin, sınavlara hazırlanmanın ve yılmadan çalışmanın bugün sizleri taşıdığı noktaya ne kadar anlamlı bir katkı sağladığını biliyoruz. Ailelerinizi ve hocalarınızı da unutmamak gerek. Sizlere bu yolda destek olan, her başarınızda yanınızda duran herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün buradan birer mezun olarak ayrılıyorsunuz ama şunu unutmayın: Bu üniversite her zaman sizin yuvanız. Attığınız her adımda, elde ettiğiniz her başarıda bizler sizinle gurur duymaya devam edeceğiz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun" diye konuştu.

Dans gösterilerinin renkli görüntülere sahne olduğu törende, konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, başarı belgeleri verildi. Mezun öğrencilere öğretim üyeleri tarafından temsili diplomaları takdim edildi. Kep atma seremonisiyle son bulan törende, mezun öğrenciler yeni meslek yaşamlarına uğurlandı.