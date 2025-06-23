Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 21.03.2027 tarihine kadar akredite edilmişti. Bu önemli sürecin resmi aşamalarından biri olan Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, 20 Haziran 2025 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan yükseköğretim kurumlarına belgeleri takdim edildi. Törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve Kalite Çalışmalarından sorumlu temsilciler katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsilen; Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu ve Kalite Koordinasyon Ofis Yöneticisi Öğr. Gör. Kemal Yüce Kutucuoğlu törene katılım sağladı. Belge, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar’a takdim edildi.

Kurumsal akreditasyon nedir?

Kurumsal Akreditasyona sahip olan yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) veri tabanına kaydediliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin EQAR veri tabanında yer alması; üniversitenin kalite güvencesi sistemlerinin Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) ile tam uyumlu yürütüldüğünü göstermesinin yanı sıra, diplomasının uluslararası alanda daha geniş bir tanınırlık ve geçerlilik kazanmasına da katkı sağlıyor. Bu durum, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna önemli bir ivme kazandırıyor.

Kurumsal Akreditasyon Belgesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında sürdürülebilir kaliteyi esas alan kurumsal olgunluğunu ve kalite güvencesi sistemlerini etkin bir şekilde uygulama kapasitesini bir kez daha tescilledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tüm paydaşlarının katkılarıyla kalite kültürünü geliştirmeye ve sürekli iyileştirme anlayışıyla nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunmaya kararlılıkla devam ediyor.