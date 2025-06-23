Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer ilçesine bağlı Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkiinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattı imalatıyla bölgeye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Çamyuva Mahallesi’ne içme suyu sağlayan ana borulardan birinde gerçekleştirilen çalışma sayesinde, mahallede yaşanan su kesintileri ve altyapı sorunlarının giderilmesi planlanıyor. ASAT ekipleri, modern altyapı sistemleriyle su kayıplarını en aza indirmeyi ve arızalara hızlı müdahale etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca aynı bölgede yürütülen sorunlu sulama suyu hattının yenilenmesiyle tarımsal üretime de destek sağlanıyor. 600 metrelik yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte su kayıplarının önüne geçilmesi, bölgedeki üreticilerin de suya erişimi kolaylaştırıp verimliliğin artması planlanıyor.