Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Son dönemde Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü tüm operasyonlar ve görevlerinin yanı sıra etkinlik, caydırıcılığı artırmak ve personelin niteliklerini geliştirmek için tatbikat, eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Denizkurdu-II" tatbikatında Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı (İDA) ve 85 hava aracının yer aldığı bilgisini paylaştı.

TSK, Kosova’daki görevini ikinci kez üstlenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hem Türkiye’de hem de uluslararası olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Tuğamiral Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 9’uncu Hudut Tugay Komutanımız, Yunanistan 3’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı’nı 6-7 Mayıs’ta ziyaret etmiş, Yunanistan Milli Savunma Kolejinden bir heyet ise 6-9 Mayıs tarihleri arasında Millu Savunma Üniversitemize ziyaret gerçekleştirmektedir. Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025’ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecektir. NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunan ülkemiz, komutasını devralacağı görevi daha önce olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirecektir. Öte yandan NATO’nun kritik öneme sahip ‘İş Birliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine bir Türk generali seçilmiştir. Böylece NATO tarihinde ilk defa ülkemiz, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı’nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecekti" ifadelerini kullandı.

"İsrail’in Lübnan’da ilan edilen ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Suriye’ye yönelik saldırılarını tümüyle durdurması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz"

İsrail’e karşı uluslararası toplumun sonuç alıcı adımlar atması ve Gazze’de yeniden ateşkes ilan edilmesi gerektiğine dikkati çeken Aktürk, "Lübnan’da ateşkes ihlallerini sürdüren, Lübnan ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve işgalleri ile bölgesel istikrara zarar veren İsrail’in Lübnan’da ilan edilen ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Suriye’ye yönelik saldırılarını tümüyle durdurması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceğini belirten Aktürk, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı"na katılacağını dile getirdi.

Yerli ve milli savunma sanayii tarafından üretilen harp araç gereçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kabul sürecine dair bilgi veren Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Dragoneye-2 Termal Kamera ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen, Bakanlık olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST KKTC başarıyla tamamlanmıştır" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele konusunda taviz verilmediğine dikkati çeken Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden operasyon, arama-tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir. Bu vesileyle 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen’e bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakârlık timsali tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü şimdiden kutluyoruz."

Sınırda 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahsın yakalandığını ve bin 893 şahsın engellendiğini belirten Aktürk, 1 Ocak itibarıyla sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının bin 841, engellenen kişi sayısının da 29 bin 657 olduğunu kaydetti.

"Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern ve güçlü savunma, güvenlik kapasitesi ile tehditleri bertaraf ettiğini vurgulayarak, "Suriye harekat alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail ile Suriye’de gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesini tavsiye ediyoruz. İsrail’in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmiyoruz. Bu hava harekatları Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir."

Bazi emekli askerlerin orduevlerine giriş yasaği

Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişinin yasaklanması hakkında değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Son zamanlarda bazı emekli askerlerin orduevlerine, askeri sosyal tesislere girişinin yasaklanması hususunda kamuoyunda Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklama, yorum ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Öncelikle büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin bizler için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyor ve hepsine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancak mevzuatta da açıkça belirtildiği üzere kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmi kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir. Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Bölücü terör örgütü" ifadesinin kaldırıldığı iddiası

Bakanlık kaynakları MSB’nin son şehit açıklamasında "bölücü terör örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda ‘bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı’, mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili ‘bölücü terör örgütünün yerleştirdiği’ ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar aziz şehitlerimizle ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla derin bir acı ve üzüntünün paylaşıldığı bir metni gerçek dışı iddialarla bağlamından koparmaya; aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile aramızı açmaya çalışmanın hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmadığı, birlik ve beraberliğimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

"Kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir"

Bakanlık kaynakları, GKRY’nin sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı ve Valaris DS-9 sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"GKRY’nin ilan ettiği sözde MEB’inde yer alan 5’inci parsel için yeni ilan edilen bir NAVTEX bulunmamaktadır. Bununla birlikte sözde 5’inci parselinin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir. Valaris DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10’uncu parseldedir. Sözde 10’uncu parselin deniz yetki alanımız ile bir çakışması bulunmamaktadır."

Türkiye NATO’da ilk defa direktör seviyesinde temsil edilecek

Bakanlık kaynakları, bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı iş birliği ile güvenlik direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şu ifadeleri kullandı:

"NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı’nda (International Military Staff-IMS) direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda kritik öneme sahip ’İş Birliği ile Güvenlik Direktörü (Director of Cooperative Security)’ görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir. Generalimiz görevi boyunca NATO’nun ortaklık ülkeleri ve uluslararası örgütlerle iş birliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO’nun sınırlarının ötesinde istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Hindistan arasında yanan gerilime dair sorular üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz."