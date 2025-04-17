Denizli’de motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedat Kaplan (39), motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Kaplan, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sedat Kaplan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki bir süt toplama merkezinde çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Sedat Kaplan’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Genç adamın kalp krizi sonucu kaza yaptığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.