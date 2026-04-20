Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları İznik'te yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2026 yarış takviminde yer alan şampiyona, İznik Belediyesi'nin destekleriyle İznik Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlendi. Elbeyli Er Meydanı Süper Enduro Parkurunda zorlu engellerle mücadele eden sporcular, Süper EnduroGP, prestij, usta, hobi, gençler ve veteran sınıflarında ödül törenine çıkmak için ter döktü. Hafta sonunun en hızlı 20 sporcunun yer aldığı Süper EnduroGP'de Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK) birinci, Kenan Kazan (IZMOK) ikinci ve Mehmet Taha Tomak da (IZMOK) üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporcular kupalarını Belediye Başkan Yardımcısı Suat Okkalı, Jandarma Komutanı Ütğm. Erdal Aktaş, Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Coşkun, İznik Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu ve Federasyon Yetkililerinin elinden aldılar.

Yarışlar sonucunda ilk sıralar şu şekilde oluştu; 'Enduro Prestij (EP): 1.Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK), 2.Kenan Kazan (IZMOK), 3.Mehmet Taha Tomak (IZMOK)', 'Enduro Usta (EU): 1.Erdem Kocaman (ENDIST), 2.Ahmet Süreyya Canpolat (BAMOS), 3.Eren Talha Topuz (ENDIST)', 'Enduro Gençler (EG): 1.Yusuf Acar (IZMOK), 2.Mert Sarıduman (SMYRNA), 3.Berkay Sarı (KARTEPE)', 'Enduro Hobi (EH): 1.Yiğit Emre Ateş (IZMOK), 2.Emre Esen (FOSK), 3.Celil Adıberi (KARTEPE)', 'Enduro Veteran (EV): 1.Murat Kökçü (FOSK), 2.İsmail Tüzemen (IZMOK), 3.Salih Serim (KARTEPE).'