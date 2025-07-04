Eskişehir Valilik meydanında polis, jandarma, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği, belediyelere ait motosikletli zabıtalar ve motosiklet kullanıcıları katılımıyla Motosiklet Kazalarında Farkındalığın Artırılması Buluşması isimli organizasyon düzenlenerek, sürücüler bilinçlendi.

Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Valilik Meydanı’nda Bir Kural 1 Ömür mottosuyla Motosiklet Kazalarında Farkındalığın Artırılması Buluşması isimli organizasyon düzenlendi. Organizasyona polis, jandarma, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği, belediyelere ait motosikletli zabıtalar ve motosiklet kullanıcıları katıldı. Etkinlikte alana gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman alanda incelemelerde bulundu. Etkinliğe katılan ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, polis memurlarıyla ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından kürsüye çıkan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, motosikletin trafikteki yeri ve kuralların önemi hakkında konuştu.

"Herkesi kurallara uymaya bir kez daha davet ediyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının da toplam kaza oranı içerisinde oldukça büyük bir alan kapladığını görüyoruz. Eskişehir geneline baktığımızda özellikle iki bin yirmi dört yılında ilimizde gerçekleştirilen trafik kazalarının yüzde 53.70’i motosikletlerin karıştığı kazalardan oluşmaktadır. 2024, 2025 yılında da bu 56 nokta 60 çıkmıştır. İl olarak baktığımızda da ortalamada yüzde elli üç gibi bir oranda motosikletlerin karıştığı trafik kazalarımız var. Toplamda kazaların yarısına yakınında mutlaka motosikletlerin karıştığı kazalar olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii motosiklet sürücüleri kusurludur gibi bir sonuç çıkmamalı. Burada yaya kusuru olabilir. Taşıt kusuru olabilir. Başka kusurlar olabilir. Ama toplamda baktığımızda özellikle motosiklet kazalarının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Genel olarak baktığımızda özellikle 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde emniyet ve jandarma bölgemizde, il genelinde il genelinde toplam 461 motosiklet kazası olmuş. 163, motorlu bisiklet kazası, 22 scooter ve 54 bisiklet kazası meydana gelmiş. Toplamda baktığımızda da motosiklet kazalarında 529, motorlu bisiklette 191, Scooter’da 23 ve bisiklette de 63 vatandaşımız yaralanmıştır. Özellikle biraz önce il emniyet müdürümüz ifade etti. Bir kısmımız hobi olarak ulaşım aracı olarak kullanmanın dışında özellikle son süreçte pandemi döneminin de oluşturduğu bir ortamda moto kuryelerimizin sayısı gün geçtikçe artmakta. Eskişehir ilinde de baktığımızda toplam kaza miktarı içerisinde moto kuryelerin karıştığı motor kazaları için oranı yüzde 32 civarında. Bunların sayısının azaltılması, mümkünse hiç olmaması en büyük arzumuz. Kurallara uyulduğu Bir de kazalarda yaralanma ve ölümlerin olmadığını biliyoruz. Eskişehir’de 2025 yılı süreci içerisinde ölümlü bir motor kazamız olmadı. Temennimiz de olmaması. Yaralıların da olmaması adına toplu Kurumsal duyarlılığı daha üst noktaya taşıma gibi bir hedefimiz ve amacımız var. Bugünkü organizasyonumuzun da temel amacı bu. Toplumun tüm kesimlerinin bu alanda duyarlı olması ve yürütülecek bu çalışmalara katkı sunması. Kurallara uyduğumuz takdirde trafik kazalarını en aza indireceğiz ve belki sıfırlayacağız. Bu yönüyle herkesin, motorcunun da, otomobil sürücüsünün de yayanın da kurallara uyması büyük önem taşıyor. Bu yönüyle herkesi kurallara uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Hız sınır riayet edilmesine özellikle istiyoruz. Kask takılması, motor için olmazsa olmaz. Diğer önleyici imkanı olanların tedbirlerini alacak kıyafetlerle motorun üstüne çıkması oldukça önemli. Muhtemel bir kazada bunların can kayıplarını, yaralan en aza indirdiğini biliyoruz. Temel amacımız halkımızın huzur ve güven ortamı içerisinde bir yerlerden bir yerlere ulaşmaları ve kazaya uğramamaları. Bu yönüyle denetimlerimizi de büyük ölçüde arttırdık. İçişleri Bakanlığımızın yeni araçlarının önemli bir kısmı trafik hizmet verildi. Ekip sayımızı arttırdık ve arttırmaya da devam edeceğiz. Denetimlerimizi de bir taraftan arttırırken temel amacımız da kazalarımızı en asgariye indirebilmek. Ben bu organizasyona katılan, katkı sağlayan bütün kişi ve gruplarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik Binbirimizin trafik birimlerimizin hassasiyetle yürüttüğü çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Başta il emniyet müdürümüz ve il jandarma komutanımız olmak üzere trafikte görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazasız günler diliyorum. Umuyorum ki bu programımızın da Eskişehir’de Ve bundan sonraki süreçte kazaların azaltılmasına katkı sağlaması temennisiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum "dedi.

"Trafik polislerimiz çok yardımcı oluyorlar"

Etkinliğe katılan Furkan Tuncel, "Emniyet müdürlüğünden bizi arayıp davet ettiler burada güvenli motosiklet sürüşü ile alakalı sempozyum yapacaklar sanırım. Güvenli sürüş, motor ekipmanları ve trafikte neler yapmamız gerektiğine dair bir açıklama bekliyoruz. Bu tür etkinliklerin devamı gelmeli de trafik polislerimiz çok yardımcı oluyorlar trafikte sağ olsunlar ama ne yazık ki sürücü arkadaşlar çok sıkıştırıyorlar. Onlar da keşke bilinçlenseler" ifadelerini kullandı.

Babasıyla etkinliğe katılan Duru İzmit, "Babamın motoruyla geldim buraya trafikle alakalı, motorlarla alakalı genel bir bilgi alacağımızı düşünüyoruz bence bu etkinlik iyi bir şey. İnsanların bilgilenmesi gerekiyor çünkü bazı Motorcular burada olduklarını düşünmüyorum, ya çok bilgisizler ya da çok bilgililer ama uygulamıyorlar" diye konuştu.

Etkinlik, bilgilendirici slayların sunumu, broşür ve stickers dağıtımı ile sonlandı.