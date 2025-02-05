Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonu önünde Tofaş Kartal marka otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkış yapmak isteyen K.A. (68) idaresindeki 11 ABH 962 plakalı Fiat Tofaş Kartal marka otomobile yan yoldan gelen Ö.T. (26) idaresindeki 16 BJM 314 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.T. araçtan savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç motosikletli Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.