Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakası alınamayan motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada, motosiklette bulunan S.A. ile 15 yaşındaki Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan motosiklet otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.