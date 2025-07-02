Samsun’da ışıklarda motosiklet ile SUV tipi otomobil çarpıştı. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Atakum yönüne seyreden ve ışıklarda bekleyen bir motosiklet sürücüsü, yeşil ışık yanmasıyla hareket etti. O sırada karşı yönden gelen ve ışık ihlali yaparak Alaçam Caddesi’ne dönüş yapan SUV tipi araca motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yere düştü. Kaza anı, ışıklarda bekleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.