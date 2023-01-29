Eskişehir’de polis ekiplerince 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet kesici alet ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de polis ekiplerince 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet kesici alet ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda S.E. ve H.D isimli 2 şüpheli yakalandı. 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet kesici alet de ele geçirildi. Yapılan incelemelerde S.E.’nin, ’birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan aranması olduğu ve 17 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.