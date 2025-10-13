Sincan’da düzenlenen "Otomobil Festivali" otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalde araçlar güzellik ve desibel kategorilerinde yarıştı. Yarışma sonrası dereceye giren araç sahiplerine, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından ödül takdim edildi.

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Sincan Otomobil Festivali’ne otomobil tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce modifiyeli araç Sincan Park’ta buluştu. Güzellik ve desibel kategorilerinde yarışan araçlar ve sahipleri ödüllerini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın elinden aldı.

"Serin Hava ve Yağmura Rağmen Sincan Park Dolup Taşıyor"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yaptığı konuşmada festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Serin havaya ve yağmura rağmen 2 gündür burası dolup taşıyor. Burada daha önce hiç olmayan bir şey yaptık. Modifiye ve otomobil aşıkları hep burada. Bende sizin neşenize ortak olmak için buradayım. Festivalimizde çok sayıda ve her şekilde modifiye edilmiş araçlar var. Ses sisteminden, motorundan, kaportasına kadar çok farklı kategorilerde de yarışmalar oldu. Dereceye giren arkadaşlara kupalarını takdim ettik. Gençlerin festivale büyük ilgisi var. Bir aracın ne kadar modifiye edilebileceğinin cevabını burada rahatça bulabilirsiniz. Gerçekten, çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

"Modifiye Konusunda Gençlere Yol Göstermek İstiyorum"

Yapılan yarışmada "Avrupa Güzellik Birincisi" seçilen modifiye tutkunu Bülent Atasoy:

"Festivale Hatay’dan geldim. Genellikle Türkiye’de yapılan araç güzellik yarışmalarına katılıyorum. Çoğu yarışmada ya birinci oluyorum ya da dereceye giriyorum. Burada düzenlenen yarışmaya da katıldım ve birinci oldum, ödülümü aldım. Modifiye konusunda gençlere yol göstermek istiyorum. Bu gibi organizasyonların bütün illerde olmasını bekliyorum. Bize bu alanı açtığı, araçlarımızı insanlara tanıtma fırsatı sunduğu için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a çok teşekkür ediyorum" dedi.