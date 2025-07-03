Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun moda sektörüne uluslararası standartlarda nitelikli profesyoneller yetiştiren "Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı" ikinci mezunlarını verdi.

İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) iş birliğiyle hayata geçirilen programın sertifika töreni, akademik ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz törende yaptığı konuşmada, Bursa gibi güçlü ekonomiye sahip bir şehrin üniversitesi olarak araştırma üniversitesi liginde daha iyi bir seviyede olmak için çalıştıklarını belirtti. Rektör Yılmaz, meslek yüksekokullarının sektörle olan organik ilişkisinin önemine değinerek, "Üniversite-sanayi iş birliğinin somut örneklerine her türlü desteği veriyoruz. Hemen hemen her sektörde bir istihdam sorunundan, daha doğrusu nitelikli eleman sorunundan söz edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz öğrencilerin doğrudan doğruya Türkiye’nin istihdamına nitelikli oyuncu olarak katılmalarını sağlamak başlıca görevimiz. Bu açıdan program, son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz, katkı koyan herkese teşekkür ederek, mezunlara başarılar diledi.

"En önemli konu, gençlerimizi iyi bir meslek sahibi yapmak"

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise 1986 yılında üniversite-sanayi iş birliği vizyonuyla kurulan okullarının ulusal ve uluslararası bazda etkin projeler yürüttüğünü vurguladı. Bu programın da üniversite-sanayi iş birliği projesinin bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Karahan, "Staj, teknik ve fuar gezileriyle öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyerek yenilikçi eğitim modeli sunan bir program. Hatta öğrencilerin bireysel kariyer planlaması da bu süreçte gerçekleşiyor. Dolayısıyla her öğrencimizin sertifika aldıktan sonra nerede çalışacağı aşağı yukarı belli. En önemli konu, gençlerimizi iyi bir meslek sahibi yapmak, mesleki gelişimlerine katkı sunarak onları sektöre kazandırmaktır" dedi. Karahan, projenin toplumsal ve sektörel katkısına değinerek teşekkür etti.

"Tasarım ve modaya hizmet eden üretim şart"

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de konuşmasında sektörün ihtiyaçlarına dikkat çekti. Gündemir, "Üretimin sadece hızlı olması yeterli değil. Aynı zamanda markalara ve tüketiciye ulaşan her ürünün bir tasarım değeri taşıması, modaya hizmet etmesi gerekir. Tasarımın hayata geçmesi de üretimin her basamağını bilmek ve süreci yönetebilmekle mümkündür. İşte bu programın amacı sadece hayal etmek ve tasarlamak değil, bunları üretebilecek şekilde yapabilmektir" ifadelerini kullandı.

Gündemir, birinci dönemde 18, ikinci dönemde ise 14 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, mezunların işe yerleşmesi için de ciddi gayret gösterdiklerini aktardı. Gündemir, projenin hayata geçmesindeki değerli katkılarından dolayı BUÜ’ye ve İstanbul Moda Akademisi’ne teşekkürlerini sunarken, mezunları kutlayarak iş hayatlarında başarılar diledi.

"Hazır giyim endüstrisi gençlere kucak açacak"

İstanbul Moda Akademisi Direktörü Cemal Beyazıt, 2020’de başlayan programın ikinci mezuniyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Beyazıt, mezun gençlere seslenerek, "Dolu dolu geçen bir programın ardından, her biriniz yeni bir yolculuğa başlayacaksınız. Bu sürecin, sizlerin hayallerinizi gerçekleştireceğiniz şekilde ilerlemesini ve sonuçlanmasını diliyorum. Hazır giyim endüstrisi, bu yolculukta size kucak açacak ve her iki tarafın mutlu olacağı birliktelikler bugün itibarıyla başlayacaktır" dedi.

Beyazıt, küresel rekabetin dışında kalmamak ve global hazır giyim pazarından daha fazla pay almak isteyen ihracatçıların Uludağ İhracatçılar Birliği nezdinde bu öncü projeye liderlik ettiğini belirterek, duyduğu gururu ve mutluluğu ifade etti.