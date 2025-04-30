Sinop Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından "Bir Uygulama ile Dünyaya Açılmak: Mobil Girişimcilikte Kariyer Yolculuğu" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Rıza Bayrak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Mobil Ekip Lideri Bozkurt Erdem Belovacıklı, mobil girişimcilik alanındaki kariyer yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Girişimcilik sürecinde karşılaştığı zorluklar, elde ettiği başarılar ve uygulama geliştirme konusundaki deneyimlerini aktaran Belovacıklı, öğrencilere önerilerde bulundu.