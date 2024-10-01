Muğla’da üniversite yaşamının başlangıcını simgeleyen Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu (MİYO), bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutluyor.

‘MİYO’dan MSKÜ’ye’ başlığı altında düzenlenen mezunlar buluşması, 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve bu özel etkinlikte geçmişten bugüne Muğla’nın üniversite tarihi ve gelişimi anılacak.

3 Ekim’de saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda tören ile başlayacak etkinlikler, Konakaltı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşiyle devam edecek. Etkinliğin bir diğer önemli kısmı ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilecek ‘MİYO’nun Muğla’nın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamındaki yeri ve önemi’ konulu panel olacak. Bu panelde MİYO’nun Muğla’ya katkıları ve üniversite yaşamının yerel dinamiklere olan etkisi ele alınacak. Etkinlikler, gala gecesiyle sona erecek.