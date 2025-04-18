Ev tekstili sektöründe yenilikçi projeleriyle öne çıkan Minteks, Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonu markası Zes ile yaptığı iş birliği kapsamında, İzmir Yolu üzerindeki tesislerinde 2 adet 400 kW ultra hızlı şarj istasyonunu devreye aldı.BURSA (İGFA) - Minteks Şirketler Grubu, 30 yıldır çevre dostu projelere verdiği önemi bir kez daha göstererek, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Zes iş birliğiyle elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı gerçekleştirdi. İzmir Yolu üzerindeki Minteks tesislerinde kurulan 2 adet 400 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonu hem çevreci teknolojilere destek oluyor hem de Minteks müşterilerine zaman kazandırıyor. İki şarj istasyonunda, aynı anda 4 araç şarj etme imkanı veriliyor.

Ziyaretçiler, mağaza alışverişleri sırasında elektrikli araçlarını ortalama 15 ila 30 dakika arasında, I-REC sertifikalı yenilenebilir enerji ile şarj edebilecek. Böylece Minteks, alışveriş deneyimi ile sürdürülebilir yaşam anlayışını bir araya getiriyor.

Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, iş birliğine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Elektrikli araç kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Biz de Minteks olarak bu dönüşümde öncü adımlar atmak istiyoruz. ZES ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, yalnızca mağaza operasyonlarımızda değil, müşterilerimizin yaşamında da sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla hem karbon emisyonunu azaltıyoruz hem de yenilikçi hizmet anlayışımıza değer katıyoruz.”

Minteks, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konularındaki yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.

Zes Ülke Müdürü Cüneyt Tınaz, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadelere yer verdi:

“Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcıların şarj altyapısına hızlı ve kolay erişimi her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Zes olarak, Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaşan şarj istasyonu ağımızı stratejik iş birlikleriyle daha da güçlendiriyoruz. Minteks ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca bir şarj yatırımı değil, sürdürülebilirlik vizyonumuzu ortak bir zeminde buluşturduğumuz önemli bir adım. İzmir Yolu üzerindeki ultra hızlı şarj istasyonlarımız, kullanıcıların günlük yaşamlarında zaman tasarrufu sağlarken, yenilenebilir enerji kaynağıyla, çevre dostu bir e- mobilite deneyimi sunuyor. Bu gibi iş birlikleriyle geleceğin ulaşım ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz.Nitekim, kısa bir süre sonra tesislere 2 şarj istasyonu daha ekleyerek, aynı anda 8 araca hizmet vermiş olacağız.”