Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Manavgat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Minikler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası, üç gün boyunca renkli görüntülere ve kültür şölenine sahne oldu.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonun son gününde "Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası" ile final heyecanı yaşandı. 26-27-28 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen minik halk dansçıları, yörelerinin kültürünü sahneye taşıyarak hem izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı hem de kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Final akşamında 11 kulüp sahne aldı

Düzenlemesiz dal finalinde 11 kulüp sahneye çıktı. Sahneye çıkan kulüpler ve temsil ettikleri iller; Gaziantep Kültür Spor Kulübü-Gaziantep, Malkara Ayyıldız Spor Kulübü-Tekirdağ, Karadeniz Vakfı Spor Kulübü-İstanbul, İrfan İlk İlkokulu Spor Kulübü-Antalya, Ankara Desen Spor Kulübü-Ankara, Gül Spor Kulübü-Uşak, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü-Adıyaman, Araklı 1961 Spor Kulübü-Trabzon, Konya Cahit Zarifoğlu İlkokulu Spor Kulübü-Konya, Bitlis Eren Akademi Spor Kulübü-Bitlis, Aydın Halk Oyunları Topluluğu Spor Kulübü-Aydın şeklinde sıralandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bitlis Eren Akademi Spor Kulübü üçüncü, Araklı 1961 Spor Kulübü ikinci, İstanbul temsilcisi Karadeniz Vakfı Spor Kulübü ise Türkiye Şampiyonu oldu. Ödüller, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Kara: "Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk"

Şampiyonaya dair açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, yarışmaya katılan tüm kulüpleri tebrik ederek, "Sizleri Manavgat’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu çocuklarımız Anadolu kültürümüzün taşıyıcılarıdır. Bu kültürü yaşatan ve geleceğe taşıyan çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Manavgat, kültürün ve sanatın başkenti olma yolunda ilerliyor" dedi.

Şampiyona boyunca Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara’nın yanı sıra Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yetkilileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş gösterileri yerinde takip etti.