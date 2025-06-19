Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilerin daveti üzerine Naşide Halil Gelendost İlkokulu 4/E sınıfını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Başdeğirmen, diğer sınıflarda da öğrencilerle bir araya geldi, bir öğrencinin doğum günü kutlamasına katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrenciler Ervanur Meydan ve Eymen Eti’nin kendisini okula davet ettiğini belirterek, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Başdeğirmen, "Çocuklarımız ülkemizin geleceğine imza atacak bireyler olacak. Hepsi pırıl pırıl. Eğitim çok önemli. Eğitimin en iyisini almak zorundasınız. Öğretmenleriniz, aileleriniz sizlere çok emek veriyor. Yeterli olmuyor önemli olan sizin istemeniz, ‘bu işi yapacağım’ demeniz. Sizlerin güçlü bir şekilde eğitimler alacağınız inancındayım. Güzel eğitim alırsanız ülkemize faydalı birey oluyorsunuz. Örneğin savunma sanayinde birçok gencimiz çalışıyor. Tıp doktoru, öğretmen olabilirsiniz" dedi.

Öğrenciler de söz alarak Başkan Başdeğirmen’e soru sordu, düşüncelerini aktardı. Bir öğrenci Eğirdir Gölü’nde su çekilmeleri olduğunu belirterek, gölün kurumasını istemediklerini ifade etti. Başkan Başdeğirmen, Eğirdir Gölü’nün herkesi ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu ifade ederek, "Su hayattır. Su en değerli varlığımız, onu tasarruflu şekilde tüketmemiz lazım. Burada hepimizin vazifesi suyu tasarruflu kullanmak. İhtiyacımız kadar kullanmalıyız, boşa harcamamalıyız. Eğirdir Gölü’nün canlı olması için kar ve yağmur yağışına ihtiyacımız var. Ama şehrimiz birkaç yıldır kurak bir dönem geçiriyor. O kuraklıktan dolayı gölümüzde çekilmeler oluyor. Bu sadece Eğirdir Gölü’nde değil ülkemizdeki diğer su kaynaklarında da durum aynı. Göl ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Başarılı olacağımız inancındayız" görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni projelere ilişkin bir soru üzerine de eski otogar alanına kütüphane inşa edeceklerini belirterek, yeni yapılacak diğer projelerden bahsetti. Okuldaki diğer sınıfları da ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, bir öğrencinin doğum günü kutlamasına katıldı.