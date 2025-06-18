Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaz mevsimini hem eğlenceli hem de daha verimli geçirmek isteyen çocuklar için fırsat sunuyor. 2013-2018 yılları arasında doğan çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Spor Kursları, sporlar branşlarının temel kurallarını öğreterek, çocukların hem fiziksel gelişimini desteklemeyi hem de takım ruhunu aşılamayı hedefliyor.

Bu yıl düzenlenecek olan kurslar; futbol, basketbol ve tenis olmak üzere üç farklı branşta gerçekleştirilecek. Çocukların spora ilk adımlarını güvenli ve profesyonel bir ortamda atmalarını sağlamak için alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek eğitimler, 23 Haziran’da başlayıp 8 Ağustos’ta son bulacak.

Kayıtlar başladı

Kurslara katılmak isteyen minik sporcuların velileri, Seyfi Ali Türkoğlu - Şafak Erdur Futbol Sahasına gelerek istedikleri branş için kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıt işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılırken, kurslar kontenjanla sınırlı olacak.

"Sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Çocuklarımızın hem yaz tatilini verimli geçirmesini hem de sporla tanışarak disiplin, paylaşım ve dayanışma gibi önemli değerleri öğrenmesini istiyoruz. Amacımız; sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak ve çocuklarımıza sporu sevdirmek. Yaz Spor Kursları sayesinde çocuklar sadece fiziksel olarak değil, sosyal anlamda da gelişim gösterecek, yeni arkadaşlıklar kuracak, takım çalışmasını öğrenecek ve eğlenerek öğrenecekler" dedi.