Tepebaşı İklim İzcileri Programına katılan minik izciler, 2025 yılı eğitim öğretim dönemini Keskin Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri mahalli kamp programı ile sonlandırdı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kamp sonunda izcilik yemini eden çocukların heyecanına ortak oldu.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim İzcileri Programı kapsamında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programının 2025 yılı eğitim öğretim dönemi sona erdi. Tepebaşı İklim İzcileri ve Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İzcileri ile gerçekleşen 7 günlük Eskişehir Uzun Süreli Yaz Mahalli Kampını, son akşam gerçekleşen kamp ateşi programı ve yemin töreniyle tamamlandı. Mahalli kampta 43 iklim izcisi ile 24 TİF MEB izcisi bir araya gelerek hep birlikte yaşam, doğada yaşam becerileri, yardımlaşma ve ekip ruhunu kamp süresince deneyimledi. Kampın son gecesi gerçekleşen kamp ateşi programında oba olarak gerçekleştirdikleri dans, şarkı, tiyatral performanslarını arkadaşlarına sergiledi. Veda Valsi ile tamamlanan ateş gecesi, ertesi gün gerçekleşen yemin töreni ile son buldu.

"Dostluğunuz baki kalsın"

Törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Burada bir haftalık kamp boyunca geneliniz birbirinizi tanımıyordunuz. Ama burada tanıştınız, arkadaş oldunuz. Bu dostluklar hiçbir zaman unutulmaz. Bu kampta hayatınız boyunca size lazım olacak bilgileri öğrendiniz. Çalışma arkadaşlarıma, izci liderlerine, buraya kampa gelen okul ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu dostluklarınız hep baki kalsın" dedi.

Başkan Ataç’ın konuşmasının ardından törende iklim izcilerinden 20, TİF MEB izcilerinden 6 olmak üzere 26 izci yemin etti. Başkan Ataç’a programda Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan da eşlik etti.