Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Yarışmasında, Bahar Semiha Acar İlkokulu minikler kategorisinde Bursa birinci oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Yarışması, Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşti. Okul sporları çerçevesinde düzenlenen yarışmada minik öğrenciler, Bahar Semiha Acar İlkokulu Folklor Hocası Caner Kumanova tarafından verilen geleneksel halk oyunlarının kültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtarak jüriden tam not aldı. Minikler kategorisinde geçen sene olduğu gibi bu sene de Bursa birincisi olan okul öğrencileri, başarının tesadüf olmadığını gösterdi.