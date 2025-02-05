Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı ve İnşaat Ücretleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bülbüloğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu. Bülbüloğlu, Malatya’da ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, hükümetin ve vatandaşların el birliğiyle yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti.

Depremin ardından Malatya’da 5 bin 700 binanın yıkıldığını, on binlerce binanın ağır hasar aldığını belirten Bülbüloğlu, "Vefat sayımızın düşük olması, ilk depremde yıkılan bina sayısının azlığı ve vatandaşlarımızın kendini dışarı atmasıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak asrın felaketi olarak adlandırdığımız bu depremin birçok etkeni vardı, zemin, yönetmelikler ve yapım hataları bu süreci etkileyen faktörler arasında yer aldı" dedi.

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olunduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, yapı denetiminin önemine dikkat çekerek, "Malatya’da yıkılan binalardan yalnızca ikisi yapı denetimliydi. Bu, yapı denetimli binaların vatandaşlarımızın can güvenliğini sağladığını gösteriyor. Depreme dayanıklı yapılar inşa etmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna vurgu yapan Bülbüloğlu, "Gelecekte olabilecek depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu süreçte, bilim ve mühendislik ilkelerine bağlı kalarak hareket etmek zorundayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın liderliğinde Malatya’da yoğun bir inşaat süreci yürütüldüğünü belirten Bülbüloğlu, "Şehrin birçok noktasında rezerv alanlarında ve çeperlerinde yeni konutlar yükseliyor. Depremzede vatandaşlarımızı kalıcı konut ve iş yerlerine kavuşturma noktasında ciddi çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Bülbüloğlu, "Bakanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanımıza, Emlak Konut’a, tüm kurumlarımıza ve bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşaat sürecinde emek veren tüm işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.