Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiyesiz Avrupa olamayacağını herkesin görmesi lazım" dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’da temaslarına devam ediyor. Köln kentinde UID (Uluslararası Demokratlar Birliği) merkezinde basın toplantısı düzenleyen Akar, "Bizim yedi iklim, üç kıtada at koşturmuş, daima barışı, huzuru, adaleti sağlamış bir milletin evladı olarak, ecdadımıza layık bir şekilde burada da arkadaşlarımız bu temsil hüviyetini bilincinde olarak çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Bedelli askerlik ücretinde değişiklik yok

Almanya’da yaşayan Türkler için bedelli askerlik ücretleri konusunda bir değişiklik olup olmayacağı konusunda gelen soruya Akar, "2019 yılında bildiğiniz gibi bir yasa hazırlandı. Bu yasa çok teferruatlı bir şekilde çalışıldı. Bizim zamanımızda oldu. Üniversiteler dahil, çeşitli dernekler, kuruluşlar dahil bunlarla temas etmek suretiyle bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının aksaksız, eksiksiz karşılanması, diğer taraftan da vatandaşımızın eğitim ve iş hayatına olumsuz etki etmemek için her türlü tedbir düşünüldü ve bunun ortalaması, ortaya çıkan optimal çözümün bu olduğuna inanalım" dedi.

Teröre karşı verilen mücadeleye birlikte katkı sağlanması gerektiğine vurgu yapan Akar, "Böyle bir mücadele olduğu sırada burada artık bu mücadeleye hep birlikte katkı sağlayacağız. Bu bizim için bir vatan millet meselesi. Dolayısıyla herkesin bu konuda bir fedakarlık yapması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız, buradaki kardeşlerimiz, evlatlarımız şu sebepten dolayı eğitiminden dolayı, iş hayatından dolayı, mesafelerden dolayı buraya gelemezken tabii onun da karşılığı olarak maddi bir katkısı olacak ki oradaki masraflarımızı, oradaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim. Burada bu konuda arkadaşlarımızın, gençlerimizin bu vesileyle bu mesajı iletmiş olalım. Vatan için, millet için, bayrak için fedakarlık yapılıyor. Canını veriyor oradaki Mehmetçik. Efendim kolunu, gözünü, ayağını veriyor. Hal böyleyken burada artık üçün beşin hesabını yapmak hiç doğru değil" dedi.

"Müslümanlara karşı saldırıların önlenmesi bütün herkesin sorunu olmalı"

Batılı ülkelerde aşırı sağın yükselişte olması, aynı zamanda cami ve derneklere yapılan saldırılara değinen Akar, "Bu İslam’a karşı, İslami düşünceye karşı, Müslümanlara karşı saldırıların önlenmesi, bunların önce fikri olarak, daha sonra fiili olarak bunlardan vazgeçilmesi sadece bizim değil, bütün herkesin sorunu olmalı. Dolayısıyla bu konuda Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer ülkelerin ilgilileri ve yetkilileri de mutlaka hem düşünce bazında hem de yasa bağlamında mutlaka tedbir almaları lazım" dedi.

"Bu bir müzakere değil"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısında değinen Akar, "Terör belasından kurtulmak için bir tarafta sahada şu anda Mehmetçik hiçbir eksiklik, aksaklık göstermeksizin teröristin peşinde. O ayrı bir alan. Diğer taraftan da Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız bir şekilde diplomatik yollarla, görüşmeyle, çalışmayla nasıl yapılabilir diye düşündüler ve böyle bir devlet iradesini ortaya koydular. İrade şu; teröristler silah bırakacaklar. Teröristler örgütü feshedecekler. İrade bundan ibaret. Bu bir müzakere değil. Bu bir çatışma değil. Bu bir süreç değil. Bir al ver değil. Biz terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye için de devletin iradesini ortaya koymuş bulunuyoruz" dedi.

"Bunlar aynı kuruluşun, aynı yapının, aynı terör örgütünün birer unsurları"

YPG’nin PKK’dan hiçbir farkı olmadığını dile getiren Akar, "Bunu dünya alem biliyor ki bunların hepsi bir merkezden idare ediliyor. Bunların hepsinin önü sonu aynı. Kullandıkları personel aynı. Kullandıkları yöntemler aynı. Bunlar aynı kuruluşun, aynı yapının, aynı terör örgütünün birer unsurları" diye konuştu.

"Türkiyesiz Avrupa olamayacağını herkesin görmesi lazım"

Düzenlenecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne değinen Akar, "Türkiyesiz Avrupa olamayacağını herkesin görmesi lazım, anlaması lazım. Bizim birinci mesajımız bu. Şimdi NATO’daki en büyük ordulardan biri olan, ikinci büyük ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yetmiş yılı aşkın süreden beri NATO ile alakalı güvenlik konusunda kendilerine düşen ne varsa bunların hepsini aksaksız, eksiksiz, hakkıyla yaptı" dedi.

Türkiyesiz çözümün olmayacağını dile getiren Akar, "Hele hele bu Suriye’de, Irak’ta bir çözüm istiyorsak, biz bu alanda, bu bölgede çözüm istiyorsak Türkiye’nin mutlaka dinlenmesi lazım. Türkiye’nin mutlaka katkısının sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ve UID Genel Sekreteri Osman Gökalp da hazır bulundu.