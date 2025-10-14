Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Takımı’nın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarına çözüm olacak kapsamlı alan düzenlemesini tamamladı. Toplamda 220 dönümlük alanda otopark, karavan park ve misafir takım alanları oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde milli seferberlik. Bu kapsamda büyükşehir, Kocaeli Stadı’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde toplamda 220 dönümlük alanda otopark, karavan park ve misafir takım alanları oluşturdu. Kocaeli’nin önemli üretim merkezlerinden Hyundai Fabrikası’nın yanında 25 dönümlük alan ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 dönümlük olmak üzere misafir takım için otopark alanı tahsis edildi. Organizasyon ekiplerinin lojistik ve geçici konaklama ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planladığı alan, milli maçın sorunsuz şekilde geçmesine katkı sağlayacak. Ziyaretçiler ve kampçılar için karavan park hizmete alınırken, eski askeri alan olarak kullanılan 150 dönümlük arazi ise yaklaşık 15 bin araçlık otopark alanına dönüştürüldü. Bu düzenlemelerle şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak.

Taraftarlar için otopark ve ulaşım

Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak Türkiye-Gürcistan maçında geçici trafik düzenlemeleri yapıldı. Buna göre Sürmene, Çimenlik ve Ahmet Mümtaz Bey Caddeleri trafiğe kapatılırken, Hyundai Fabrikası girişine ise geçiş kartı olmayan araçların alınmayacağı belirtildi. Asım Kibar OSB Kavşağı’nda ise saat 14.00’ten itibaren ağır vasıta geçişi yasaklanacak. Milli takım taraftarları için Karavan Park, Eski Askeri Kışla, Vatan Caddesi ve Turnaoğlu Caddesi üzerindeki otoparklar tahsis edildi. Misafir takım taraftarları ise Asım Kibar OSB Kavşağı karşısındaki alanı kullanacak. Stadyuma ulaşım ise büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacak ring araçlarıyla gerçekleştirilecek.