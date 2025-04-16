2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 73 kiloda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç silkmede 194 kilo, toplamda ise 348 kilo ile Avrupa rekorlarını kırarak iki altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’da devam ediyor. Başkent Kişinev’de Arena Spor Salonu’nda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 73 kiloda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç muhteşem bir performans sergiledi. Genç, silkmede 194 kilo, toplamda ise 348 kilo ile Avrupa rekorlarını kırarak iki altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu koparmada ise 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti. Bu kiloda diğer sporcu Muhammed Furkan Özbek ise silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyayı boynuna taktı. Özbek koparmada ise üç hakkını da kullanamayarak dereceye giremedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve kulüplerini tebrik etti.