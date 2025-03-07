Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek; okul ziyaretleri kapsamında Kemal Aydoğan İlkokulu’nu ziyaret ederek özel ihtiyaçlı öğrencilerle yakından ilgilendi.

Özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitim süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Özbek, öğrencilerle birebir sohbet etti. Özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimine özel önem verdiklerini belirten Özbek; "Bu öğrencilerimizin akranlarıyla kaynaşması, gerekli ihtiyaç ve eğitimlerinin özveri ile yürütülmesi, hayata başarı ile tutunmaları önceliklerimiz arasında" dedi. Öte yandan, ortaöğretim kurumlarında düzenlenen ’İftarda Konuşalım’ programlarına da katılan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, şehir genelindeki ilk ve orta dereceli okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Yapılan ziyarette öğrencilerle sohbet eden Özbek’e Kemal Aydoğan İlkokulu Müdürü Ömer Çomruk tarafından kendisine bir tablo hediye edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.