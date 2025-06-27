Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, önümüzdeki dönemde eğitim yatırımlarında yapay zekayı ön plana çıkaracaklarını belirterek, "Eğitimde yapay zeka teknolojilerini hem uygulamak hem de bu konuda teknoloji geliştirerek dünyadaki diğer ülkelere bunu pazarlayabilecek bir altyapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Giresun’a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı ve eğitimdeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"2002 öncesi ve sonrası arasında büyük fark var"

Bakan Tekin, eğitim yatırımlarının 2002-2003 eğitim-öğretim yılı öncesine kıyasla büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Bakan Tekin, "Türkiye genelinde olduğu gibi Giresun’da da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu tarih, AK Parti’nin iktidar olduğu tarih öncesi ve sonrası diye açık bir şekilde ayrıştırabileceğimiz bir dönem yaşadığımızı Türkiye genelinde dile getiriyoruz. Aslında Giresun ile ilgili baktığımızda da hemen hemen aynı tabloyu görüyoruz. 2002-2003 eğitim öğretim yılında somut göstergeler açısından önemli parametre olarak kabul ettiğimiz derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve akademik başarı itibariyle yapılan bütün kıyaslamaları da neredeyse 2003 öncesi rakamları ikiye katlamış durumdayız. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Giresun özelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23, ortaöğretimde 24 iken şu an ortaöğretimde 15, ilkokul ve ortaokullarda 17. Bu inanılmaz bir durum. Bu anlamda Türkiye’yi OECD ortalamalarının üzerine çıkartan bir durum. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda 2002 yılındaki rakamların çok çok ötesine geldiğimizi görüyoruz. İlkokullarda 25 iken şu anda 15, ortaöğretimde 17 iken şu an 9. Bu rakamlar önemli göstergeler. Buradaki bakış açımız şu. Geldiğimiz nokta yeterli mi? Evet uluslararası göstergeleri ve rakamları yakaladık. Burada duracak mıyız? Burada durursak tekrar çağın gerisinde kalırız. Eleştirdiğimiz dönemdekileri gibi davranmış oluruz. Burada durmayacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eğitimde yapay zeka dönemi başlıyor"

Yeni dönemde eğitimde yapay zeka ve teknolojiye odaklanacaklarını kaydeden Tekin, şunları söyledi:

"Yeni dönemde eğitimde üzerine odaklanacağımız konu bilhassa yapay zeka başta olmak üzere eğitim teknolojilerindeki gelişmenin uyarlanması ve dünyada diğer ülkelerinde hizmetine sunacağımız yeni eğitim teknolojisi yazılımları ve araçlarının geliştirilmesi konusunda ülkemizin bir üs halini alması ana odak noktamız. Geçtiğimiz hafta bunu hayata geçirebilmemiz için iki önemli etkinlik yaptık. Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde yapay zeka uygulamalarının kullanılmasına ve geliştirilmesine ilişkin stratejisini tanımlayan yapay zeka politika belgemizi yayımladık. Bakanlığımız bünyesinde bu konuyla ilgili bir birim oluşturduk. Yine bu konuda çalışan tech startup diyebileceğimiz teknoloji geliştiren firmaları destekleyecek bir program başlattık. Bu bizim açımızdan çok önemli. Bir de geçtiğimiz hafta Cuma günü eğitim teknolojileri zirvesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını onurlandırdığı bir toplantı yaptık. Dünyanın birçok ülkesinden eğitim teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarıyla ilgili çok üst düzey katılımcıların bulunduğu güzel bir zirve organize ettik. Yeni dönemde odaklanacağımız bir diğer başlıkta bu. Eğitimde yapay zeka teknolojilerini hem uygulamak hem de bu konuda teknoloji geliştirerek dünyadaki diğer ülkelere bunu pazarlayabilecek bir altyapı oluşturmak istiyoruz."

"Giresun’a 7 milyar TL’lik eğitim yatırımı"

Giresun’daki eğitim yatırımlarını değerlendiren Bakan Tekin, Fatih Projesi kapsamında tüm okulların internet erişimi, etkileşimli tahta ve çok fonksiyonlu yazıcılarla donatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Giresun’daki yatırımlara baktığımızda da Fatih projesi kapsamında okullarımızın tamamının internet erişimi ve altyapısı, etkileşimli tahta, çok fonksiyonlu yazıcı gibi konularda eksiklerinin olmadığını, sadece 10 yıllık periyotlarla kullanım ömrünü tamamlayan dersliklerimizdeki bazı etkileşimli tahtalarımızın değiştirilmesi var. O zaten bakanlığımızın genel takviminde var. Yaklaşık 22 yıl içerisinde Giresun’da yapılan eğitim yatırımlarının bugünkü ekonomik göstergelerle ifade edilen rakamlara baktığımızda sadece fiziki altyapı için yaklaşık bugünkü rakamla 7 milyarın üzerinde bir yatırımın Giresun’a yapıldığı bizim elimizdeki verilerde kayıtlı. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretim süreçlerine sağladığı katkıdır."

Bakan Tekin, valilik programı sonrası MHP Giresun İl Başkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.