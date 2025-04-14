Malatya’da 11 Nisan gecesi etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününe zarar verdi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, afetin ardından Akçadağ ve Kale ilçelerinde saha incelemelerinde bulunarak, üreticilerle bir araya geldi. Milletvekili Ölmeztoprak, 15 Nisan Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı’nda düzenlenecek toplantıda Malatya’daki üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri dile getireceklerini ifade etti.

Don olayının yaşandığı ilk günden bu yana sahada olduklarını belirten Ölmeztoprak, "Bahçelerde yaptığımız gözlemlerle hasarın boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte envanter çalışmalarımız sürüyor. TARSİM sigortası bulunan üreticilerimizin en kısa sürede hasar ihbarı yapmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Malatya’nın en büyük geçim kaynağının kayısı olduğunu vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, donun özellikle meyve tomurcuğu döneminde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Sıcaklık bazı bölgelerde eksi 17 dereceye kadar düştü. Bu da tomurcuklara büyük zarar verdi. Fenolojik evrelere göre zarar oranları değişiyor, fakat net ölçümler için saha tespitlerinin tamamlanması bekleniyor" diye konuştu.

Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığı’nı ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, burada üreticiler ve oda başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. Ziyarette konuşan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal ve Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı İhsan Boyraz, yaşanan zararların büyük olduğunu belirterek Milletvekili Ölmeztoprak’a teşekkür etti.

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal ise, "Vekilimiz afetin hemen ardından sahaya indi, üreticilerimizin yanında oldu. Kendilerine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kale ilçesinde de üreticilerle bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenleyerek, don afetinin etkilerini yerinde gözlemledi. Çilek, kayısı, badem ve kiraz başta olmak üzere birçok üründe ciddi kayıplar olduğunu aktaran Ölmeztoprak, "Toprağın altında kalan çileklerin yandığını tespit ettik. Badem ve kiraz ağaçlarında da zarar mevcut. Sadece Kale değil, Arapgir’de üzüm bağlarında da kayıplar yaşandığı bilgisi bizlere ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay da devletin ve milletvekillerinin sahada olmasının üreticiye moral verdiğini ifade ederek, "Alın teriyle üretim yapan çiftçimizin yanındayız. Bu birliktelikle süreci aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, 15 Nisan Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 50’nin üzerindeki ilin milletvekilleri ve tarım paydaşlarıyla yapılacak toplantıya katılarak Malatya’daki zararı dile getireceklerini belirtti. "Malatya’mızda 50 bini aşkın ailenin geçim kaynağı olan kayısı üretiminde oluşan bu büyük zarar, sadece ilimiz için değil, ülkemiz açısından da önem taşıyor. Üreticimizin elinden tutacağız. Devletimizin şefkatli yüzünü hissettirmek için tüm gücümüzle sahadayız" diyen Ölmeztoprak, çiftçilerin yaralarının en kısa sürede sarılması için gereken tüm girişimleri yapacaklarını söyledi.