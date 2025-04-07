AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "cuntacı" ifadesine sert tepki gösterdi. Bayırcı, Özel’in bu söylemini siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirerek, kullanılan dili vesayetçi bir zihniyetin yansıması olarak değerlendirdi.

Bayırcı açıklamasında, "Adı gibi Özgür olmayan, kimlere hizmet ettiği belli olmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde 50’nin üzerinde oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımıza ‘cuntacı’ demesi hadsizliktir, milletin iradesine ihanettir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti hükümetinin halkın oylarıyla defalarca yetkilendirildiğini vurgulayan Bayırcı, "Bu saldırgan ve sorumsuz siyaset diliyle geçmişte olduğu gibi yine sandıkta milletimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

Bayırcı, CHP’nin geçmişteki darbe süreçlerindeki rolünü de hatırlatarak, "Aynaya baktığınızda 1960 darbesini, 1971 muhtırasını, 1980’deki zulmü, 28 Şubat utancını ve bugünkü ikiyüzlülüğü görürsünüz" şeklinde konuştu.

Bayırcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler AK Parti ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz. Milletimiz de iradesine her zaman sahip çıkacaktır."