AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, bel rahatsızlığına ilişkin tedavi sürecinin ardından ilk ziyaretini Kütahya Şehir Hastanesi’ne gerçekleştirdi.

Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bayırcı, hastalarla sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bayırcı, "Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar, hastane çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum" dedi.

Milletvekili Bayırcı, Başhekim Fatih Ekici ve tüm hastane personeline de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.