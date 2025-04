Çorum’da zirai don nedeniyle ürünleri ağır hasar gören çiftçi ve üreticilere destek için Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı harakete geçti.

Çorum’da yaşanan zirai don sebebiyle, başta ceviz olmak üzere birçok tarımsal ürün zarar gördü. Yaşanan durumla ilgili açıklama yapan Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, süreci takip ettiklerini belirterek, çiftçilerin ve üreticilerin kayıplarının telafi edilebilmesi için alınacak her türlü tedbire destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yaşanan olumsuz duruma ilişkin çiftçi temsilcileri ve ilgili kurumlarla temasa geçildiğini belirten Ahlatcı, "Son günlerde görülen ani sıcaklık düşüşü ve don sebebiyle Çorumumuz başta olmak üzere çok sayıda ilimizde çiftçilerimizin ağır zararlar gördüğü anlaşılmaktadır. AK Parti olarak her daim çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Konuyu Sayın Valimiz başta olmak üzere Tarım İl Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız ve Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanımızla görüştüm. Sürecin takipçisi olacağız. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıların takibini yapacağımızı ve hükümetimiz tarafından, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin vukuu bulan kayıplarının telafi edilebilmesi için alınacak her türlü tedbire destek olmayı sürdüreceğiz. Çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimiz her türlü felaket ve doğal afetlerden milletimizi korusun" dedi.