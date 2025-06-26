AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, beraberindeki milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda Kütahya’nın mevcut durumu, geleceğe dair projeler ve vatandaşların beklentileri ele alındı.

Kütahya’nın gelişimine katkı sunmak için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Milletvekili Biçer, "Kütahya bizim ortak paydamız, ortak sorumluluğumuz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, bu şehir için taş üstüne taş koyan herkesle istişare etmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı değerli buluyoruz. Çünkü siyaset millete hizmet etmenin bir aracıdır; ayrışmanın değil, birleşmenin vesilesidir" dedi.

Şehrin kalkınması ve vatandaşların refahı için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Biçer, "AK Parti Kütahya Milletvekilleri olarak önceliğimiz; şehrimizin kalkınması, insanımızın huzur ve refahıdır. Bu uğurda üzerimize düşen her görevi, her sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Milletvekilleri Biçer, Bayırcı ve Demir ile Başkan Kahveci, ayrıca İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk’ü de ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya’nın alt ve üst yapı projeleri, finansman imkanları ve devam eden yatırımlar hakkında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Adil Biçer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı için tüm kurumlarımızla güçlü bir diyalog ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve yakın ilgileri için Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.