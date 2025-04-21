Devlet Tiyatroları iş birliğiyle 23 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu’, bu yıl 29’uncu kez çocukları tiyatronun büyülü dünyası ile buluşturacak. Festival kapsamında 9 ilde oyunların perdeleri binlerce çocuk için açılacak.

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel ‘Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu’yla kutluyor. Bu yıl 29’uncu kez Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenecek olan festival kapsamında Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Van illerindeki 9 sahnede çocuk oyunları sergilenecek. Festival kapsamında markanın mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden bilete çevrilerek seçili çocuk oyunları izlenebilecek.

Programda çocukları ‘Masal Treni’, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, ‘Sayı Dedektifleri’, ‘Sihirli Kutu’, ‘Sirk Ateşi’, ‘Engel’, ‘Tebeşir Ağacı’, ‘Gizli Bahçenin Bezelyesi’, ‘Alice Harikalar Diyarında’ ve ‘Büyülü Prens’ oyunları bekliyor.

Migros Sanal Market’ten çocuklara eğitici ve eğlenceli kitaplar

Ocak ayında Migros Akıllı Yaşam Asistanı (MAYA) platformunda Prof. Dr. Selçuk Şirin ile farklı yaş gruplarındaki çocukların gelişimine dair bilgilendirici videolar paylaşan Migros Sanal Market aracılığıyla, bu projenin devamı olarak Prof. Dr. Selçuk Şirin’in markaya özel olarak çocuklar için oluşturduğu 4 farklı yaş grubuna uygun etkinlik kitabı da müşterilerle buluşacak. Kitaplar, İstanbul içerisinde seçili 30 mağaza kapsamında, Sanal Market siparişleriyle talebini ileten müşterilere 23 Nisan haftası boyunca ücretsiz olarak teslim edilecek. Müşterilerin, ‘0-3 yaş’, ‘3-6 yaş’, ilkokul ve ortaokul yaş grupları arasından hangi seçeneği istediğini ödeme sayfasında notlar kısmında belirtmesi seçtikleri kitabı Sanal Market siparişleriyle teslim almaları için yeterli olacak.

Çocukların en sevdiği ürünler için 23 Nisan Kampanyası

18-24 Nisan tarihleri arasında çocuk kitapları, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklarda yüzde 50’ye varan indirimler Türkiye’nin dört bir yanındaki markanın mağazaları ve mobil uygulamadan tüm müşterilerle buluşuyor.