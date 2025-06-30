Mardin’de, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla "Nöbet Kliniği" uygulaması hayata geçirildi.

Zeynel Abidin Erdem Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi 791. Sokak’ta yer alan merkez, bugüne kadar yalnızca mesai saatleri içerisinde hizmet veriyordu. Ancak yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa hitap eden merkez, Midyat’ın yanı sıra Dargeçit, Gercüş, İdil ve çevre kırsal bölgelerden gelen yoğun hasta başvuruları göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre; hafta içi 08.00 - 00.00 hafta sonu 08.00 - 16.00 saatleri arasında nöbet kliniği kapsamında hizmet verilecek.

Merkez Başhekimi Dt. Yunus Deniz, hasta sayısı ve potansiyeline baktıklarında özellikle mesai saatleri dışında çevre il ve ilçelerden başvuran hastaların oluşturduğu yoğunluğun dikkat çektiğini belirterek, "Bu nedenle vatandaşlarımıza daha erişilebilir ve etkin bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla mesai dışı ve hafta sonu hizmetlerini başlatma kararı aldık. Midyat’ta halkımıza sağlık alanında daha iyi imkânlar sunmak adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.