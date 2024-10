Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin milli hafızalara nakşettiği ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ şiarıyla yol yürümeye, ’söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla siyaset yapmaya, ’benim aklım hep Türkiye’dir’ haykırışıyla milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara’da düzenlenen MHP İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’deki yerel yönetimlerin demokrasinin tabana yayılması ve vatandaşların yönetime katılımı açısından önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Durmaz, “İl Genel Meclisleri de vatandaşlarımızın refahını doğrudan etkileyen önemli kararların alındığı, demokrasinin yerel yönetim ayağını oluşturan ve yerel hizmetlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesinde önemli sorumlulukları olan kurumlarımızın başında gelmektedir. İl Genel Meclis üyelerinin bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirmelerinin ön şartı da vatandaşlarımızla olan iletişimleridir. Söz konusu iletişimin bölgenin sorunlarının çözümünde en önemli etken olduğu tartışmasızdır. Bu bilinçle ortaya konulan siyasi anlayışımız gereği Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimiz, bulundukları yörenin kalkınmasını sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde görev yapmaktadır. Zira, vatandaşlarımızın taleplerini ulaştıracakları ilk adres, hiç şüphesiz kendi aralarından seçilerek iş başına gelen, sokakla temas halinde olan meclis üyelerimizdir” dedi.

Durmaz, “İl Genel Meclisinin aldığı kararlar, yaptığı işler, başlattığı çalışmalar o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ettiği için meclis üyelerimizin sorumluluğu ve sorumluluklarını yerine getirmeleri çok önemlidir. Kesinlikle unutulmaması gereken bir husus da görevlerin gelip geçici olduğu ama alınan kararların etkisinin uzun yıllar süreceği ve yapılan güzel hizmetlerin o beldenin sokaklarında yıllarca yankılanacağı gerçeğidir. Bu düşünceden hareketle tertiplediğimiz ‘İl Genel Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda yukarıda kısaca bahsettiğimiz konulara değinerek, İl Genel Meclis üyelerimizin çalışmaları ve önümüzdeki sürece dair hedeflerini ele aldık. Ülkemizin geçmişten bugüne sükûnet bulmayan bir coğrafyada olduğunun bilinciyle bugün ateş çemberine dönen sınırlarımızdaki gelişmeleri, gönül coğrafyamızda olup bitenleri, bunların ülkemize yansımalarını değerlendirdik. Partimizin ‘üretken belediyecilik’ anlayışı gereği yapılması gerekenleri hatırlattık” ifadelerini kullandı.

Durmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sonuç olarak yerel yönetimlerdeki tüm temsilcilerimiz; vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak, teveccühlerine layık olmak için partimizin hassasiyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek; partimizin ’üretken belediyecilik’ anlayışı doğrultusunda sorumluğumuzun sadece bugüne değil, bu toprakları kanlarıyla sulayıp vatan yapan aziz ecdadımıza ve gelecek nesillere olduğunun bilinciyle çalışmaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle yerel yönetimlerin her kademesinde üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiren meclis üyelerimiz, önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyeti sürdüreceklerdir. Bugünkü İl Genel Meclisi üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantımız sonrası yerel yönetimlerdeki buluşmalarımız devam edecek olup, belediye meclis üyelerimizle de bir araya gelerek benzer toplantılar gerçekleştireceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimleri değil nesilleri düşünen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla sadece seçim propaganda dönemlerinde değil, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla bir arada olmayı sürdüreceğiz. Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin milli hafızalara nakşettiği ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ şiarıyla yol yürümeye, ’söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla siyaset yapmaya, ’benim aklım hep Türkiye’dir’ haykırışıyla milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz."