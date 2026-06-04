Mersin'in Mezitli Belediyesi ile kardeş şehir Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan Gençlik Kampüsü Projesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. Eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal yaşama kadar birçok alanda hizmet verecek kampüsün, gençlere yeni fırsatlar sunması hedefleniyor.

Mezitli Belediyesinin gençlere yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Mezitli Gençlik Kampüsü Projesi kapsamında, kardeş belediye Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi heyeti Mezitli Belediyesinde ağırlandı. Alman Kalkınma Bakanlığı ve Engagement Global destekleriyle yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, eski Adem Gök Stadı alanında hayata geçirilmesi planlanan gençlik kampüsüne ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Projenin eğitim, spor, kültür, sanat ve sosyal gelişim alanlarında gençlere sunacağı imkanlar ele alınırken, iki belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, gençlerin geleceğine yatırım yapmanın kentlerin geleceğine yatırım yapmak anlamına geldiğini belirterek, 'Mezitli Gençlik Kampüsü Projesi ile gençlerimizin kendilerini özgürce geliştirebilecekleri, üretebilecekleri ve sosyal yaşamın içinde daha aktif yer alabilecekleri modern bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Kardeş belediyemiz Berlin Tempelhof-Schöneberg ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası dayanışmanın ve ortak aklın en güzel örneklerinden biri olan bu projeye verdikleri destek ve katkılar için heyet başkanımıza ve tüm temsilcilere teşekkür ediyorum' dedi.

Gençlerin eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda faydalanabileceği Mezitli Gençlik Kampüsünün, tamamlandığında Mezitli'nin önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor. Türkiye ve Almanya arasındaki yerel yönetim iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak gösterilen proje için çalışmaların sürdüğü belirtildi.