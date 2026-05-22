Mersin'in Mezitli Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla marketler, kurban satış alanları ve kesim noktalarında kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Marketlerde ürün kontrolleri yapan ekipler, kurban satış alanları ile kurban kesim noktalarında da incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetimlerinde, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen şartları kontrol edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kurallara aykırı durumlarla ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Kurban satış yerlerinde hijyen ve düzen denetimi

Kurban satış noktalarında da incelemelerde bulunan ekipler, alanların hijyen şartlarına uygunluğu, çevre temizliği, hayvanların sağlıklı şartlarda bulundurulması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli düzenlemeleri denetledi. Ekipler ayrıca satış alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla satıcılara kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kesim alanlarında sağlıklı ve güvenli hizmet vurgusu

Belirlenen kurban kesim alanlarında yapılan kontrollerde ise çevre ve halk sağlığını koruyacak tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı incelendi. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bayram öncesi yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların sağlığı ve huzurunun öncelikleri olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ekiplerimiz sahada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Marketlerden kurban satış ve kesim alanlarına kadar birçok noktada denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Amacımız hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını şimdiden kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum' dedi.