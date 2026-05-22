Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırırken, vatandaşlara kurban atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kent genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekipler, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde oluşabilecek çevresel kirliliğin önüne geçmek için sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, bayram öncesinde vatandaşlara çevre temizliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Halisdemir ayrıca, vatandaşların 'Alo 185' Teksin hattı üzerinden bayram süresince de Büyükşehir Belediyesine kolaylıkla ulaşabileceğini belirterek, iletilen sorunlara ekiplerin en kısa sürede müdahale edeceğini kaydetti.

'Kurban atıklarının gelişigüzel atılmamasını rica ediyoruz'

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını, kurban kesim alanları başta olmak üzere, oluşabilecek tüm çevresel kirliliklere karşı ekiplerin görev başında olacağını kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 'Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını mutlu ve huzurlu geçirmesi için gerekli araç, gereç ve personelimizle önlemlerimizi aldık. Başta kurban kesilen alanlar olmak üzere, kurbandan kaynaklanabilecek kirlilikler, atıklar, bertarafı gereken tüm alanlarda bayram boyunca temizlik çalışmalarında bulunacağız. Vatandaşlarımızdan kurban atıklarını gelişigüzel atmamalarını, poşetleyerek ve ağzını sıkıca bağlayarak çöp konteynerlerine bırakmalarını istiyoruz' dedi.

Kurban kesimi sırasında kurban kanının yola ya da ızgaralara akıtılmaması gerektiğini de kaydeden Halisdemir, 'Kurban kanı ızgaralar vasıtasıyla derelere, derelerden de denize akabiliyor. Bazen de ızgaraların içinde kuruyor, zamanla kokuyor ve haşere üremesine neden oluyor. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz' dedi.

'Kurban Bayramının, mutlu ve huzurlu geçmesini istiyoruz'

Her bayram olduğu gibi bu bayramın da en güzel şekilde geçmesi için titizlikle çalışacaklarını sözlerine ekleyen Halisdemir, 'Bu kent hepimizin. Bu kentte hep birlikte huzurlu ve mutlu yaşayalım istiyoruz. Kurban Bayramının da herkes tarafından mutlu geçmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak herkese iyi bayramlar diliyoruz' ifadelerine yer verdi.