Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Bayram alışverişlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte denetimlerini artıran zabıta ekipleri, özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıların üretildiği ve satışının yapıldığı işletmeleri mercek altına aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin genel temizlik ve hijyen standartları, ürün fiyat etiketlerinin görünürlüğü, kullanılan ham maddelerin son tüketim tarihleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları incelendi.

Denetimler sırasında bir işletmenin tatlı üretiminde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 3 bin 705 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan yapılan kontrollerde iş yeri ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen başka bir işletmeye ise eksikliklerini gidermesi için yasal süre tanındığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların bayram alışverişlerini huzur ve güven içerisinde yapabilmeleri amacıyla denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceği kaydedildi.