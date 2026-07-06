Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda serinleyebilmesi amacıyla belediyeye ait su parkını yeniden hizmete açtı.

Haftanın belirli günlerinde halk ve aile kullanımına açık olacak tesiste, 0-6 yaş çocuklar, engelli bireyler ile şehit ve gazi aileleri ücretsiz faydalanabilecek. Modern yapısı, hijyenik ortamı ve sosyal alanlarıyla hizmet vermeye başlayan su parkı, pazartesi günleri bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapalı olacak. Tesis, salı, çarşamba ve perşembe günleri 'Halk Günleri', cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 'Aile Günleri' kapsamında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Su parkına giriş ücreti 500 TL olarak belirlenirken, tesis içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya da hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaz sezonuyla birlikte su parkını yeniden vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Tuncer, 'Mezitli'de yazın en sıcak günlerinde vatandaşlarımızın güvenle serinleyebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanını hizmete açtık. Su parkımızda hijyen ve güvenlikten taviz vermeden kaliteli hizmet sunacağız. 0-6 yaş çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız ile şehit ve gazi ailelerimizin bu hizmetten ücretsiz yararlanmasını sağlayarak sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Kafeteryamızla birlikte vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konforlu bir ortam hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi yaz boyunca belediyemiz su parkına bekliyoruz' dedi.

Su parkının hem spor yapmak hem de yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşlar için önemli bir sosyal yaşam alanı olacağını ifade eden Tuncer, tüm Mezitlileri tesisten yararlanmaya davet etti.