İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunu dikkat alarak İzmir Metrosu’nun sefer programında değişiklik yapmaya devam ediyor. Metro trenleri pazar günleri Evka 3-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında kesintisiz çalışacak. Düzenleme 19 Ocak Pazar gününden itibaren başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evka 3-Narlıdere Metro hattında yolcuların talepleri doğrultusunda ulaşımı kolaylaştıracak düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay hattaki 15 dakikalık sefer aralığını 8 dakikaya düşüren Büyükşehir, geçtiğimiz hafta da saat 20.00’den sonra Evka 3’ten kalkan tüm trenler Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’da son duracak yapacak şekilde düzenleme yapmıştı.

Pazar günleri tüm trenler Kaymakamlık’a

Son yapılan düzenlemeyle birlikte 19 Ocak Pazar gününden itibaren her pazar tüm trenler ilk sefer olan 06.00 ile son sefer olan 00.20 saatleri arasında kesintisiz çalışacak. Seferler 7,5 dakikada bir gerçekleşecek. Trenler daha önce pazar günleri, iki seferde bir Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’nda son durak yapıyordu.

27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım

Evka 3’ten başlayıp Fahrettin Altay’da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere hattında sırasıyla Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Narlıdere Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. İzmir’in kuzeyindeki Bornova ile güneyindeki Narlıdere arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanıyor. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.