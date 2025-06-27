Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Silifke Atakent Mahallesi Yapraklıkoy mevkiinde, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattını yenileyerek altyapı sorunlarının önüne geçiyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Silifke ilçesi Atakent Mahallesi Yapraklıkoy mevkiinde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattı yenilendi. MESKİ’nin çalışmalarıyla yaz aylarında içme suyu temininde zaman zaman yaşanan sorunlara kalıcı olarak son verilecek.

Yapraklıkoy’a 4 bin metrelik içme suyu yatırımı gerçekleştirildi

Yapraklıkoy mevkisinin turizm bölgesi olması nedeni ile yaz aylarında yaşanan nüfus artışları içme suyunun yetersiz kalmasına neden oluyordu. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, Yapraklıkoy bölgesinde yaklaşık 4 bin metre içme suyu şebeke hattı yenilemesi ve iyileştirmesi yaptı. Böylelikle MESKİ, daha önceki yıllarda yaşanmış olan içme suyu sıkıntılarının önüne geçecek.

Atakent sakini Abdullah Uluyol, yaklaşık 20 yıldır aynı bölgede yaşadığını belirterek, "Burada sürekli arızalar oluşuyordu. Bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Vahap Seçer Başkanımız, bu sıkıntılarımıza bir el uzattı. Bundan sonra böyle şeyler yaşayacağımızı hiç zannetmiyorum. Oldukça başarılı bir çalışma var" ifadelerini kullandı.