Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahallelerinde kanalizasyon hattı yapım işine başladığı bildirildi.

MESKİ, Mersin’e teknolojik, doğa dostu ve vizyoner yatırımlar kazandırarak vatandaşların altyapı ihtiyacına uzun yıllar çözüm olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından hibe desteği sağlayan MESKİ, Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahalleleri kanalizasyon hattı yapım işine başladı. Uygun faizli kredi ve hibe desteğiyle kentin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözüm üreten MESKİ tarafından, söz konusu yapım işi kapsamında, muhtelif çaplarda yaklaşık 52 bin metre kanalizasyon hattı, bin 102 adet muayene bacası, 1 adet paket terfi merkezi, 3 bin 370 adet parsel bacası ve buna bağlı parsel hatlarının yapılarak atık suların toplanması planlanıyor.

Çalışmasının tamamlanmasıyla Toroslar, Kazanlı ve Homurlu sakinleri kaliteli, modern ve çevre dostu kanalizasyon altyapısına kavuşacağı ifade edildi.