Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyareti sırasında deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya sanayisine finansman ve yeşil dönüşüm desteği sözü verdi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Bilgiç’e ziyarette İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Uyar ve İş Bankası Malatya Şube Müdürü Verda Kadıoğlu da eşlik etti. Heyet, Malatya TSO’yu ziyaret ederek Başkan Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Malatya TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyelerinin de katıldığı görüşmede, Malatya sanayisinin mevcut durumu, firmaların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar ve Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecine hazırlık kapsamında ihracatçılara yönelik destekler ele alındı.

TSO üyeleri için TSKB’den pozitif yaklaşım talep eden Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat’ta büyük depremler yaşamış Malatya olarak ayağa kalkma mücadelesi veriyoruz. Şehrimiz sanayisi bölgesinde gelişime açık bir sanayi alanı. Bu gelişim elbette finansal desteklerle olacaktır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın sanayi kuruluşlarına sağladığı desteği önemsiyoruz. Malatya’mıza pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızı yakından ilgilendiriyor. Üretim sahalarını Yeşil Mutabakata hazırlayan ihracatçı üyelerimize daha kapsamlı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç ise banka olarak destek verdikleri öncelikli alanların iklim değişikliği ile mücadele, düşük karbon ekonomisine geçiş, nitelikli insan kaynağının korunması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, Malatya TSO üyelerine pozitif yaklaşacaklarını ifade etti.