Amasya’nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde gerçekleşti. İsa Karakoç (55) idaresindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kizir’in (59) kullandığı 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktör çarpıştı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Birsen Karakoç (52), Ö.K. (6) ve Uğurcan Elemen (25) yaralandı. Yaralılar ambulansla tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.