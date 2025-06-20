Amasya’nın Merzifon ilçesinde ilki düzenlenen Merzifon Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali başladı. 3 gün sürecek gastronomi şölenine Türk ve dünya mutfağının tanınmış şefleri hünerleriyle renk ile lezzet katacak.

Tarihi ipek yolunun kavşağında asırlara meydan okuyan yapıları, zengin kültürel mirası ve özgün lezzetleriyle Anadolu’nun incisi olmayı sürdüren şehirde Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kökleriyle Merzifon" temalı festival geleneksel etkinliklerden yenilikçi sunumlara kadar geniş bir yelpazede programlarla 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival kortej yürüyüşüyle başladı

Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesindeki festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. Açılışa Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, protokol üyeleri, şefler ve lezzet tutkunları da katıldı.

Medrese Parkı’nda düzenlenen gastronomi şöleninde yöresel yemekleri, özel menüler ve lezzet şovlarıyla damaklarda unutulmaz tatlar bırakılması amaçlanıyor. Festivalde tarihi canlandırmalar, sergiler ve bilgi turları ile kültürel mirası zengin şehrin köklü geçmişine yolculuk yapılacak. Yöresel lezzetlerin yapımından el sanatlarına kadar çeşitli konulardaki atölye çalışmalarıyla interaktif deneyimler sunulacak. Konserler, gösteriler ve çocuklara özel etkinlikler sayesinde festival coşkusu her yaşa yayılacak.

"869 Yerliyse Yeriz’ kampanyasına destek"

Konuşmasında yerli üretim ürünlerin özellikle turizm bölgelerinde satışının önemine değinen Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıköz, uluslararası alanda Türkiye menşeili ürünlerin barkod numarasının "869" ile başlaması dolayısıyla uygulanan "869 Yerliyse Yeriz" kampanyasına destek istedi.

Gastronomi şölenine davet

Merzifon Belediye Başkanı Kargı da her yıl düzenlenen Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’ne katkı sağlamak amacıyla ilk defa gerçekleştirdikleri gastronomi şölenine halkı davet etti.

Stantları dolaşan vatandaşlardan Emel Gümüş, "Çok güzel yemekler yedik. Şeflerimiz harikalar. Yemeklerimiz Merzifon’a özgü. Herkesi bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Samsunlu şef Cengiz Uysal ise kuşburnu pekmezi ve coğrafi işaretli çiçek bamyası yemeğini çok beğendiğini söyledi.