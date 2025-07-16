Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçeye bağlı bin 650 rakımlı Sorgun Yaylası Karamık mevkiinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli sağanak, özellikle açık alanda yetiştirilen domates ve fasulye tarlalarını vurdu. Dolu yağışı nedeniyle bazı seraların üzerinde biriken dolular üreticileri zor durumda bıraktı. Bir çiftçinin, serasının üzerindeki dolu birikintisini kürekle temizlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üreticinin yoğun yağışa rağmen doluları temizlemeye çalıştığı görüldü.