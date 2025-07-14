Mersin Erdemli’de bulunan şehrin şimgesi Kızkalesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Terörsüz Türkiye’ çağrısıyla birlikte ’Ay yıldızla’ aydınlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Terörsüz Türkiye’ çağrısıyla birlikte, Mersin’in Erdemli ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Korykos Antik Kenti’nin en önemli parçası Kızkalesi’ne Türk Bayrağı’nın simgesi ay yıldız yansıtıldı. Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan ve kalenin duvarını kapsayan ışıklandırma dron ile havadan görüntülendi.

O anlar, görenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.