Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen CLIMAAX Projesi’nin Barselona’daki çalıştayına katılarak, "MCR-RA Mersin (Türkiye) İklime Hazır: Kentsel, Kıyı ve Kırsal Alanlar İçin Çoklu Risk Değerlendirmesi" başlıklı projeyi uluslararası platformda tanıttı.

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan CosmoCaixa Bilim Müzesi’nde düzenlenen çalıştaya katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı temsilcileri, iklim krizine karşı yerel ölçekte yürütülen çözüm stratejilerini paydaşlara aktardı. Türkiye’den 7 bölgenin yer aldığı proje kapsamında Mersin, "İklime Hazır" projesiyle dikkat çekti.

İki gün süren çalıştayda, ilk gün CLIMAAX çerçevesinde geliştirilen metodolojiler teknik oturumlarda ele alındı. İkinci gün ise seçilen 10 projenin başarı hikâyeleri sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de gerçekleştirdikleri sunumda; kentin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığı, çoklu risk değerlendirme yöntemleri ve yerelleştirilmiş uyum eylem planları hakkında bilgi verdi.

Sunumda, özellikle sıcak hava dalgaları, kuraklık, yüzey ve kıyı taşkınları ile orman yangınları gibi iklimsel tehditlerin Mersin üzerindeki etkileri ve bu tehditlere karşı geliştirilen çözüm önerileri katılımcıların ilgisini çekti. Çalıştay kapsamında yapılan oturumlarda; iklim risklerinin anlaşılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesine dair Avrupa genelindeki deneyimler masaya yatırıldı.

Mersin heyeti, CLIMAAX konsorsiyumunun çekirdek ekibi ve diğer ülke temsilcileriyle karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Ortak öğrenme alanları değerlendirilerek iş birliği olanakları görüşüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalıştayın iklim adaptasyonu alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirdiğini ve edinilen bilgi ve deneyimlerin Mersin’in iklim değişikliğine dirençli bir şehir haline gelmesinde önemli bir kaynak olacağını ifade etti.